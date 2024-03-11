Жителям Подмосковья напомнили о завершении приема заявлений для голосования на выборах президента

Сегодня последний день, когда жители Подмосковья могут подать заявления для голосования по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В ведомстве уточнили, что с помощью механизма «Мобильный избиратель» россияне могут проголосовать на любом удобном для него избирательном участке. Для этого нужно обратиться в соответствующую территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или подать заявление через портал «Госуслуги». Для участия в ДЭГ нужно иметь действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и успеть подать заявление.

Напомним, что голосование онлайн будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года. Избиратели могут задать все интересующие вопросы через «Службу заботы» Избирательной комиссии Московской области по номеру 8 (800) 550-97-44.