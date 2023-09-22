Жителям Подмосковья напомнили об их правах при взыскании просроченной задолженности

В ГУ ФССП по региону напомнили жителям, какими правами они обладают, если с них взыскивают просроченную задолженность. В ведомстве сообщили, что право взыскивать долги есть у банков, микрофинансовых организаций и коллекторов.

При этом МФО имеют право взыскивать задолженность только по своим микрозаймам; банки – по своим кредитам и договорам с другими кредиторами в рамках соответствующего договора; коллекторы могут быть представителями кредитора.

При возврате задолженности допускаются личные встречи, звонки и сообщения, однако нельзя общаться с должником с десяти часов вечера до восьми часов утра в будни и с восьми вечера до девяти утра в выходные.

Проводить личные встречи можно не чаще одного раза в неделю, звонить по телефону – не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Отправлять сообщения можно не чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати раз в месяц.

Можно взаимодействовать с семьей, друзьями, соседями должника, но только при согласии должника и третьего лица. Оно должно быть оформлено письменно.

Должник может направить кредитору заявления об отказе от взаимодействия и об осуществлении взаимодействия через его представителя.

При нарушении прав должника нужно зафиксировать это и сообщить в ГУ ФССП по региону, прикрепив заявление. Обратиться в ведомство можно по почте или лично. Адрес ведомства: 143400, город Красногорск, улица Речная, дом 8. Также можно обратиться через интернет-приемную на портале управления и по телефону 8 (498) 568-98-30.