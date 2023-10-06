Жителям Подмосковья напомнили об осенней активности клещей

По словам врача, пик активности клещей приходится на утренние и вечерние часы. Их укусы могут вызывать тяжелые заболевания, в числе которых – клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка, болезнь Лайма.

Гражданам рекомендовали не гулять в темных густых лесах без ветра и солнечных лучей – подобные условия являются идеальными для клещей.

В случае укуса клеща нужно незамедлительно снять и положить в контейнер с влажной ватой. Затем его следует отнести в медучреждение на анализ.