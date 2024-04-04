Жителям Подмосковья напомнили правила выгула домашних животных

Инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также сотрудники администрации городского округа Лобня и волонтеры провели экологические рейды в городских парках, в рамках которых они напомнили владельцам домашних животных правила их выгула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обеспечение уборки за своим питомцем на территориях общественного пользования является обязанностью граждан. Во-первых, отходы жизнедеятельности собак вредят окружающей среде, а во-вторых, наносят ущерб эстетическому виду городов. Сейчас количество осознанных владельцев увеличивается, однако подобные рейды необходимо проводить на постоянной основе», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.

Всем участникам акции вручили листовки, на которых были перечислены правила уборки за животными, а также специальные пакеты. В ведомстве напомнили, что уборка за питомцами в общественных местах входит в обязанности владельцев. За несоблюдение данного требования им может грозить штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.