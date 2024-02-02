Жителям Подмосковья объяснили, чем опасны игрушки в детской кроватке
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Привычка маленьких детей спать с любимыми мягкими игрушками на самом деле является опасной, потому что в них могут накапливаться патогенные микроорганизмы. Об этом рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сон в обнимку с плюшевым мишкой может приводить к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, из-за этого у ребенка может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия. Поэтому их необходимо чистить, стирать и дезинфицировать, в том числе после прогулки или посещения лечебного учреждения», — отметила врач.
Она рекомендует покупать детям игрушки из натуральных материалов и с коротким ворсом или без него. При этом все материалы, из которого выполнено изделие, должны соответствовать стандартам качества.