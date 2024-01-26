Жителям Подмосковья объяснили порядок действий в случае утери справки об инвалидности

Людям с инвалидностью, проживающим в Подмосковье, рассказали, что делать, если была утеряна справка, подтверждающая состояние здоровья.

В данном случае можно получить дубликат справки об инвалидности. При этом проходить повторную медико-социальную экспертизу не нужно.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту физического проживания или нахождения пенсионного дела.

Заявление о выдаче дубликата справки можно подать и дистанционно — через портал госуслуг. Необходимо будет указать обстоятельства утраты справки и место ее выдачи.

Дубликат справки выдается на основании акта освидетельствования, в соответствии с которым была выдана утраченная справка.

Таким же способом можно получить дубликат справки об инвалидности, если выданная ранее пришла в негодность. Проходить повторное освидетельствование в этом случае тоже не нужно.