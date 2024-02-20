Жителям Подмосковья помогут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании

Служба заботы Московской областной избирательной комиссии поможет избирателями при подаче заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ДЭГ стало главной темой сегодняшнего круглого стола ЦИК России, в котором приняли участие члены Общественной палаты Подмосковья и Мособлизбиркома. В рамках круглого стола были подробно рассмотрены вопросы: о механизме наблюдения за дистанционным электронным голосованием, о защите информации и персональных данных избирателей, а также о направлениях работы территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

В мероприятии также приняли участие представители региональных отделений политических партий, а также региональные средства массовой информации.

«Мы совместно с Мособлизбиркомом, проанализировав прошлогодний опыт применения на территории Московской области дистанционного электронного голосования, обратили внимание, что большая часть вопросов и проблем, которые возникали у избирателей с ДЭГ — это проблема с подачей заявления», — прокомментировал член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Именно поэтому родился совместный уникальный проект Общественной палаты Подмосковья и Мособлизбиркома — «Служба заботы». Специалисты проведут индивидуальную работу с каждым избирателем, у которого возникают проблемы с регистрацией в ДЭГ, с последующей обратной связь.