Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если в автобусе заблокировалась платежная карта

В АО «Мострансавто» рассказали, что делать, если в автобусе платежная карта оказалась заблокирована и попала в стоп-лист. Об этом говорится в сообщении Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если заблокирована «Стрелка» или «Тройка», следует открыть Единый транспортный портал и там в личном кабинете вывести карту из стоп-листа. Если самостоятельно сделать это не получается, можно позвонить по номеру 8 (800) 100-77-90 или отправить письмо на адрес info@strelkacard.ru с вопросом по карте «Стрелка» и позвонить на номер 8 (800) 700-34-46 с вопросом по «Тройке».

Если заблокирована банковская карта, значит, ранее ей оплатили поездку, но денежные средства не списались. В результате на карте образовалась задолженность. Речь идет о задолженности именно по оплате проезда — на уровне банка-эмитента карта не блокируется. Погасить задолженность за поездку можно в личном кабинете на этом сайте.

В министерстве призвали пассажиров проверять баланс транспортных карт перед оплатой поездки.