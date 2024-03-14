Жителям Подмосковья рассказали, что делать при обнаружении несоответствия цены товара на ценнике с ценой в чеке

Продавец обязан продать товар в магазине по той цене, которая указана на ценнике, даже если она отличается от той, которая прописана в кассовом чеке. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Шатуры.

«Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» наделяет потребителя правом на получение полной и достоверной информации о товаре (услуге). В магазинах ценник является публичной офертой — предложением, по которому продавец обязуется продать товар любому гражданину, имеющему намерение его купить», — отметила подмосковный омбудсмен.

При обнаружении несоответствия цены товара на ценнике с ценой в чеке она рекомендует сообщить о проблеме администратору/менеджеру торгового объекта и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике. В случае отказа покупатель может предъявить руководству магазина письменную претензию с требованиями о возврате разницы в цене товара. Если продавец не согласится, можно обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора по месту нахождения магазина с заявлением. К нему нужно приложить отказ из магазина, а также фотографию ценника, сделанную в магазине, и скан (копию) чека.