Жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае повреждения краснокнижного гриба

Жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае повреждения гриба или растения, занесенного в Красную книгу. Новая статья УК РФ, которая предусматривает ответственность за это, вступит в силу в октябре, напоминает РИАМО.

Специалисты рекомендуют внимательно изучить список краснокнижных грибов и растений, так как зачастую отличить редкий вид от широко распространенного очень непросто.

При этом отмечается, что если редкий гриб был поврежден или срезан случайно, то этот случай не образует состав преступления. Если нарушитель сможет доказать, что не собирался уничтожать редкий вид, а сделал это по неосторожности, то ему грозит только административная ответственность.

Однако, если гражданин срезал редкий гриб и в корыстных целях попытался продать его, то за это ему грозит ответственность по уголовной статье.

Подмосковный эксперт по грибам Антон Трофимов рассказал агентству, что в области можно встретить грибы двух-трех сотен видов. Он также отметил, что грибники предпочитают собирать трубчатые грибы.