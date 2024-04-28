Жителям Подмосковья рассказали, где купить вербу

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, где в регионе можно купить вербу. Она является символом православного праздника Вход Господень в Иерусалим, который отмечается сегодня.

В муниципалитетах области веточки вербы можно приобрести в сетевых и цветочных магазинах, на рынках и ярмарках.

Всего в регионе насчитывается три с половиной сотни торговых объектов, где продаются цветы. В среднем за один букет вербы придется отдать от восьмидесяти до ста пятидесяти рублей в зависимости от размера.

Букетами вербы украшают праздничный стол на Пасху. Также их хранят дома у икон.