Жителям Подмосковья рассказали, как будут курсировать автобусы и поезда в период праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили об изменениях в расписании движения автобусов и электричек в период майских праздников.

Так, в субботу, 27 апреля, автобусы будут курсировать по расписанию понедельника. С 29 апреля по 1 мая, а также 9 и 10 мая они будут ходить по субботнему расписанию.

Пригородные поезда в пятницу, 26 апреля, будут ходить по расписанию четверга. В субботу, 27 апреля, и в среду, 8 мая, они будут курсировать по расписанию пятницы. С 28 по 30 апреля, а также с 9 по 11 мая — по субботнему расписанию. Первого мая и 12 мая — по расписанию воскресенья.

В общей сложности, в период длинных выходных в регионе будет курсировать более шести с половиной тысяч автобусов, в том числе более четырех тысяч — от «Мострансавто».

Также в праздничные дни на всех направлениях будут ходить дополнительные поезда «Центральной ППК».