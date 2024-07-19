Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до мест проведения «Ночи в парке»

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как на автобусе добраться до пяти крупных парков региона, где пройдет «Ночь в парке».

Так, доехать до городского парка культуры и отдыха Чехова можно на четырнадцати маршрутах. Нужные остановки — «Церковь» или «Сквер имени Чехова». Пять автобусных маршрутов ведут до парка культуры, спорта и отдыха Одинцово. Выйти нужно на остановке «Отрадное» или «Спортивный парк».

До Центрального парка Ленинского округа добраться можно на двух маршрутах — №31к «ЖК Зеленые Аллеи-2 — Школа №10» и №1020к «Метро Царицыно — Тарычево — Метро Царицыно». Ближайшая к парку остановка — «ЖК Зеленые Аллеи-2».

Шесть маршрутов следуют до парка «Сосновый бор» в Коломне. Выйти нужно на одноименной остановке. До парка семейного отдыха в Дубне следуют пять маршрутов: №12, №11, №55, №415к и №6. Нужные остановки — «ТЦ Маяк» и «Банк Возрождения».

Мероприятие «Ночь в парке» пройдет в выходные в восьмидесяти парках Подмосковья.