Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить ребенка от укуса змеи

Руководитель НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как родителям обезопасить своих детей от укуса змеи. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, в первую очередь, нужно объяснить ребенку, что змея никогда не нападает без причины. Рептилии проявляют агрессию только с целью самозащиты.

«Поэтому важно рассказать детям, где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», - сказала Одинаева.

На прогулку в лес следует надевать плотную одежду и резиновую или кожаную обувь. Важно смотреть под ноги. Если замечена змея, то лучше медленно удалиться. Не нужно пытаться напугать рептилию, чтобы она уползла, — это только спровоцирует атаку.

«Важно не делать резких движений, не приближаться к месту ее нахождения и ни в коем случае не брать ядовитое пресмыкающееся в руки», - подчеркнула врач.

Если змея напала, следует зафиксировать пораженную конечность и как можно скорее вызвать скорую помощь. До приезда врача рекомендуется пить больше воды.