Жителям Подмосковья рассказали, как оформить завещание в больнице
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Пациенты, которые проходят лечение в больнице и хотят оформить завещание, должны обратиться в администрацию медицинского учреждения для приглашения нотариуса. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Щелково.
По ее словам, завещания граждан также могут быть удостоверены главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этой больницы.
«В этом случае завещание, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Далее лицо, удостоверившее завещание, должно направить его нотариусу по месту жительства завещателя для внесения сведения о совершении нотариальных действий в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата», — уточнила Фаевская.