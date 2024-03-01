Жителям Подмосковья рассказали, как оформить завещание в больнице

«В этом случае завещание, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Далее лицо, удостоверившее завещание, должно направить его нотариусу по месту жительства завещателя для внесения сведения о совершении нотариальных действий в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата», — уточнила Фаевская.