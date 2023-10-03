Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить растения к зиме

Профессиональный озеленитель из Волоколамска Ольга Соловьянова рассказала, как подготовить растения к зиме. Она отметила, что в связи с теплой погодой пока еще не поздно заняться подготовкой цветников и подкормить многолетние растения водорастворимыми удобрениями.

С похолоданием большинство многолетних растений, к примеру шалфей и герань, нужно будет обрезать. Благодаря этому снижается риск заражения растений грибковыми заболеваниями весной.

На розах, которые уже отцвели, рекомендуется удалить тонкие побеги и укоротить ветви на три-четыре почки, а также снять всю листву. При температуре выше десяти градусов можно обработать растения по листьям акарицидами и фунгицидами. В случае наличия вредителей – также провести обработку.

«Когда температура упадет до минус пяти градусов, розы можно укрывать, а корневую шейку растений стоит обкопать на пять сантиметров в высоту сухой землей», – приводит слова Соловьяновой РИАМО.

Пока на улице тепло, садовые растения следует поливать – лучше днем. Это поможет им набраться сил перед зимой. Также рекомендуется коротко подстричь газон и подкормить его фосфорно-калийными удобрениями.

Позднее можно заняться санитарной обрезкой древесных растений. При необходимости нужно провести и чистку крон. Также рекомендуется обработать их от вредителей и болезней. При снижении температуры ниже десяти градусов можно будет обработать кроны медьсодержащими препаратами.