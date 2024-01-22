Жителям Подмосковья рассказали, как получить отсрочку по исполнению кредитных обязательств

Жители Подмосковья, согласно Федеральному закону «О потребительском кредите (займе), могут получить отсрочку по исполнению кредитных обязательств, если окажутся в трудной жизненной ситуации. Таким вопросом задался житель Балашихи Александр, который взял кредит на покупку автомобиля, но столкнулся с финансовыми трудностями.

В этом случае гражданин может обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по кредитному договору или об уменьшении размера платежей на срок до шести месяцев. Трудными жизненными ситуациями считаются, в том числе, снижение среднемесячного дохода заемщика за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом, рассчитанным за двенадцать месяцев.

Максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы на январь 2024 года составляет 1,6 миллиона рублей для автокредитов, 150 тысяч рублей для кредитных договоров с лимитом кредитования и 450 тысяч рублей для остальных договоров потребительского кредита. Кредитор должен будет рассмотреть требование гражданина в течение пяти рабочих дней. Если заемщик не получит уведомление об изменении условий договора потребительского кредита или об отказе в удовлетворении его требования через 10 рабочих дней, льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании.