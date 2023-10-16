Жителям Подмосковья рассказали, как заменить карту «Стрелка»
Фото: [Минтранс МО]
В Минтрансе Подмосковья рассказали жителям, как в области можно заменить карту «Стрелка» в случае ее утери или повреждения. В ведомстве отметили, что пассажиры могут обратиться в МФЦ.
«Также помощь окажут тем, чьи карты без видимых признаков повреждения перестали работать», - рассказали в министерстве.
Предварительно нужно подать заявку на замену проездного. Сделать это можно на областном сайте госуслуг. Заявление будет рассмотрено в течение трех календарных дней.
После одобрения заявки пассажиру нужно будет прийти в МФЦ с документом, удостоверяющим личность, «Стрелкой» при наличии, номером заявки, а также документом, который подтверждает право на льготу, если заявитель — льготник.
Перенести баланс на новую карту можно в личном кабинете на сайте проездного или в мобильном приложении.