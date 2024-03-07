Жителям Подмосковья рассказали, кто может проголосовать дома

Член участковой избирательной комиссии Ирина Богатырева рассказала, в каких случаях можно проголосовать на выборах президента России, не выходя из дома. Выборы пройдут 15-17 марта.

Уважительной причиной для голосования на дому может служить состояние здоровья или инвалидность, необходимость постоянно ухаживать за близким человеком, а также домашний арест.

По словам Богатыревой, от избирателя принимается заявление о голосовании на дому. После этого с жителем согласовывают время и дату. В установленные часы члены комиссии приходят к нему домой с переносной урной для голосования.

Подать заявление о голосовании на дому можно с 7 марта до двух часов дня 17 марта — обратиться в УИК по месту жительства можно устно или письменно. Также обращение можно передать при содействии других лиц. На сайте госуслуг подать заявление можно с 5 по 11 марта.