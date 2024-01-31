Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться в случае незаконных действий коллекторов

Жителям Подмосковья рассказали, какие действия коллекторов являются незаконными и куда можно обратиться в случае подобных нарушений. Государственный надзор за коллекторами в России осуществляет Федеральная служба судебных приставов.

Так, коллекторы, работая с должниками, не имеют права применять физическую силу, угрожать расправой или убийством, уничтожением или повреждением имущества, а также оказывать психологическое давление и вводить должника в заблуждение касательно размера его долга и сроков неуплаты.

Если коллектор совершает подобные нарушения, на его действия можно подать жалобу. Она составляется в свободной форме и направляется в ГУ ФССП по Московской области. За нарушения коллекторам может грозить административная или уголовная ответственность.