Жителям Подмосковья рассказали, можно ли давать детям шашлык

В преддверии майских праздников, когда многие выезжают на природу, в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, с какого возраста детям можно давать шашлык.

По словам заведующего педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамила Шахвеледова, детям в возрасте до трех лет давать шашлык не рекомендуется.

«Детям старше этого возраста можно начинать давать небольшие порции мяса — не более ста граммов, но только если оно было правильно приготовлено и прошло достаточную термическую обработку», - подчеркнул врач.

Для шашлыка лучше выбирать нежирные сорта мяса — куриную грудку или индейку. Такое мясо легче усваивается организмом ребенка. Также можно использовать рыбу.

Что касается маринада, то лучше выбирать натуральные ингредиенты — сок лимона, мед, горчицу, кефир.

Помимо этого, на природе детям можно предложить овощи и фрукты. Однако важно предусмотреть для пикника и другие блюда из привычного детского меню.