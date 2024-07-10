Жителям Подмосковья рассказали, можно ли готовить шаурму без вертела

Повара не примут кардинальные перемены в способе приготовления шаурмы, поэтому не поддержат идею готовить мясо для фастфуда без вертела. Об этом Regions сообщил шаурмист из Красногорска Хамид У., комментируя инициативу руководства сети фастфудов «Шоу’рма» ввести запрет на использование вертела при изготовлении шаурмы из-за потенциальной опасности для здоровья.

«Если отказаться от вертела, то придется жарить мясо обычным способом — на сковороде или запекать. В таком случае возникнет необходимость отдельно готовить этот ингредиент для каждого клиента, что увеличит период ожидания заказа», — сказал эксперт.

По его словам, вертел также позволяет равномерно доводить мясо до готовности. При этом при правильной эксплуатации оборудования инцидентов с массовыми отравлениями граждан можно избежать, подчеркнул Хамид У. Он предположил, что шаурмисты откажутся от вертела только в том случае введения официального запрета на их использование.