Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в среду

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет южного и юго-восточного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к ликвидации сильного снегопада в регионе привлекали восемнадцать тысяч специалистов.

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