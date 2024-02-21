Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет южного и юго-восточного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к ликвидации сильного снегопада в регионе привлекали восемнадцать тысяч специалистов.