Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду
Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в среду
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.
Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ветер будет южного и юго-восточного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к ликвидации сильного снегопада в регионе привлекали восемнадцать тысяч специалистов.