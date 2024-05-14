Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник
Дожди и до 15 градусов тепла ожидаются сегодня в Московском регионе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в Москве — от тринадцати до пятнадцати градусов тепла.
Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.
Как отметил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, во второй половине дня в столицы местами пройдут небольшие дожди.