Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в Москве — от тринадцати до пятнадцати градусов тепла.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Как отметил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, во второй половине дня в столицы местами пройдут небольшие дожди.