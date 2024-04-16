Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник
Небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются сегодня в столичном регионе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в столице — от двенадцати до четырнадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать семь миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.