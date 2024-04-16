Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в столице — от двенадцати до четырнадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать семь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.