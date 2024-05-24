Жителям Подмосковья рассказали о правилах безопасного отдыха с ребенком на море

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как обеспечить ребенку безопасный отдых на море. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, на пляже ребенка обязательно нужно намазать солнцезащитным кремом и надеть на него головной убор. Лучше разместить его в тени и следить за тем, чтобы он пил воду только из бутылок. В период с полудня до трех часов дня находиться на солнце нельзя.

Чтобы избежать кишечной инфекции, важно мыть руки, овощи и фрукты, а также уничтожать мух на кухне и в комнатах, следить за сроками годности продуктов. Кроме того, нельзя употреблять в пищу жидкие яйца и недожаренное мясо. При приготовлении еды следует использовать разные ножи и доски, чтобы бактерии из сырых продуктов не попали в готовую пищу.

Помимо этого, не рекомендуется плавать в стоячей воде и общественном бассейне, находиться в местах массового скопления людей. Если кто-то из членов семьи заболел, нужно изолировать его и предметы обихода.

Одинаева добавила, что самой эффективной защитой от ротавируса является вакцинация. Но все же рекомендовала подготовить хорошую аптечку в дорогу. Соответствующую памятку можно найти на сайте «Детство».