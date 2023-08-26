Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах МЦД-4

Совсем недавно президент России Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт работе третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). А скоро вслед за ним электрички пойдут и по МЦД-4, который соединит станции «Железнодорожная» в Балашихе и «Апрелевка» в Наро-Фоминске. Эта ветка сделает удобным и более экономным и с точки зрения времени, и с точки зрения финансов путь для почти 700 тыс. жителей Подмосковья.

ПАРА К ПАРЕ

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что протяженность МЦД-4 по Подмосковью составит почти 18 километров. А пассажиропоток тут достигнет 455 тыс. человек в сутки. Чтобы перевозить такое количество людей, ОАО «РЖД» увеличит число поездов. Так, на Киевском направлении вместо 79 нынешних пар запустят 216. А на Горьковском — 200 пар вместо 139.

В зоне МЦД-4 находятся девять подмосковных станций. Это «Победа» и «Апрелевка» в Наро-Фоминске, «Лесной городок» в Одинцове, «Реутово» в Реутове и «Никольская», «Кучино», «Салтыковка», «Железнодорожная» и «Ольгино» в Балашихе. Часть этих станций уже готовы и полностью соответствуют параметрам МЦД, на других пока идут работы.

«АПРЕЛЕВКА»

Готова к диаметральным нагрузкам и станция «Апрелевка», которую обновили пару лет назад. Здесь также создали удобные платформы с навесами и построили внушительный терминал со всеми удобствами, а также надземный крытый пешеходный переход с лифтами и эскалаторами. Пока станцией пользуется порядка 3 тыс. человек в сутки, но к 2025 году пассажиропоток здесь обещает вырасти до 7,5 тыс., а к 2030-му — до 11,2 тыс.

Так как движение вскоре станет очень интенсивным, власти Московской области приняли решение построить в районе станции путепровод, чтобы избавить автомобилистов от необходимости стоять на железнодорожном переезде.

Сейчас на строительной площадке вовсю идут работы. Рабочие возводят путепровод, который развернется от Апрелевской улицы до улицы Самохина. Длина дороги составит 272 м, а всей развязки — около километра. Примерная скорость достигнет 70 км/ч.

Кроме того, тут обустроят тротуары и автобусные остановки.

Наряду с путепроводом запланировано строительство двух подъездных путей к новому электродепо.

«ПОБЕДА»

Так, станция «Победа» открылась после реконструкции в 2021 году. Этого момента жители ждали с нетерпением. Поблизости находится крупный жилой комплекс «Времена года», и транспортное сообщение крайне важно, тем более когда запустится МЦД-4.

Старую пригородную платформу тут сменили два новых перрона — с навесами от осадков. Для прохода к поездам возвели надземный теплый переход, в котором есть кассы, кресла для ожидания поезда, турникеты, эскалаторы и лифты. То есть, по сути, станция превратилась в добротный вокзал.

«Мы очень ждем запуска диаметра. Для нас это крайне важно. Я, например, работаю в Москве, и добираться быстро и недорого для меня необходимо», — признается жительница Наро-Фоминского округа Екатерина Мыркина.

«ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»

Новый вид приобрела и одинцовская станция «Лесной городок». Местные жители пользуются всеми благами вокзала МЦД с зимы этого года и очень довольны.

«Это небо и земля, что было и что стало. Сделано все качественно, комфортно, для людей, как говорится. Мне как человеку с больными ногами очень приятно, что есть эскалаторы, удобные спуски. А как только у нас начнут курсировать поезда диаметра, считай, полноценное метро получим. Я, например, смогу без проблем ездить к сестре в Балашиху. Без пробок, без нервов и пересадок. Это огромный плюс», — делится жительница микрорайона Лесной Городок Тамара Логвинова.

Для удобства автомобилистов здесь также построили надземный путепровод. Двухполосная эстакада в 316 м заменила старый переезд и соединила деревню Осоргино с Минским шоссе.

«ОЛЬГИНО»

Почти готова и новая станция «Ольгино» в Балашихе, которая станет отвечать всем требованиям современности и обладать крытыми платформами, конкорсом.

«Особенность нашего города в том, что находится он совсем рядом со столицей, но при этом нам приходится порой час-полтора, а то и дольше по пробкам добираться до центра Москвы. С вводом МЦД-4 лично для меня многое изменится. Я смогу в считанные минуты добираться до родителей, которые живут в столице. Они смогут нас с внуками навещать. Я уже не говорю о том, что на работу скорее всего я буду ездить теперь только на МЦД. Никакого авто», — говорит житель Балашихи Степан Борисов.

А еще сейчас завершается строительство пешеходного перехода в Реутове, который планируют открыть в конце августа. Его возводят на перегоне между станциями «Реутово» и «Никольское» МЦД-4. Путепровод соединит улицы Октября и Никольскую и обеспечит безопасный и комфортный переход через пути для порядка 20 тыс. жителей.

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ»

Активными темпами идет реконструкция и станций «Железнодорожная» и «Ольгино» в Балашихе. К запуску МЦД-4 на первой завершают обустройство двух платформ и южной части вестибюля. Южный вестибюль расположен со стороны ул. Советской. Он обеспечит выходы на новые платформы 1 и 2, оборудованные навесами во всю длину для защиты от осадков. Там установят навигацию, лавочки, урны. Для удобства маломобильных людей монтируют лифты и эскалаторы. А полностью станция будет готова в 2025 году. Тут появятся в общей сложности четыре платформы с навесами на всю длину, а также мост-конкорс с 15 эскалаторами и семью лифтами для маломобильных граждан.

КРАСОТА ВОКРУГ

Одновременно регион продолжает благоустраивать территории вокруг станций МЦД. Так, около станции «Ольгино» обустраивают зоны для комфортного ожидания транспорта, дорожки для пешеходов, автостоянку. Аналогичные работы вышли на финишную прямую еще рядом с пятью станциями МЦД-4: «Апрелевка», «Лесной городок», «Реутово», «Кучино», «Железнодорожная».

«Проект по благоустройству территорий, прилегающих к МЦД-4, является важным шагом в обеспечении высокого уровня комфорта для жителей и гостей Московской области. Мы уверены в своевременном завершении всех запланированных работ к установленному сроку, 1 сентября 2023 года», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Важно

МЦД-4 станет самым протяженным в столичном регионе. Сквозная линия наземного метро пройдет через Москву с запада на восток и свяжет семь железнодорожных вокзалов только в столице.

Факт

На станции «Железнодорожная» расположится самый большой на МЦД мост-конкорс, его площадь составит больше 5,2 тыс. квадратных метров.

Что еще

Вокруг станций МЦД-3 и МЦД-4:

обустроят более 30 км пешеходных дорожек;

установят новые и заменят;

свыше 1280 светильников;

высадят 4 тыс. деревьев и кустарников;

организуют более 2 тыс. парковочных мест;

обустроят 12,9 км пешеходных тротуаров;

отремонтируют 16,9 км покрытий автомобильных дорог.

МЦД-4 В ЦИФРАХ

протяженность — 86 км;

время в пути — 135 минут;

количество станций — 37, в перспективе — 39;

количество пересадочных станций — 18 с 44 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.