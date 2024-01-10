Жителям Подмосковья рассказали о птице 2024 года

Чиж стал птицей 2024 года, эта птица очень непредсказуема, может не появляться в местности на протяжении длительного времени, а потом прилететь и задержаться надолго. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в последнее время численность этих птиц снижается, поэтому они требуют особого внимания. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что несколько лет назад стайка из нескольких десятков чижей прилетела в Пушкино.

«Подобные явления наблюдались в Серпухове, Коломне и других округах. Чижей все чаще можно встретить не только в лесах, но и в городских парках, поэтому крайне важно не беспокоить птиц, а также сохранять посадки ольхи и березы, поскольку семена этих деревьев — излюбленное лакомство чижей», — добавил министр.

Встретить этих птиц обычно можно весной, когда они возвращаются на места гнездования, и осенью, когда молодняк подрастает и собирается в стаи, заключили в ведомстве.