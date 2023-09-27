Жителям Подмосковья рассказали о самых популярных моделях обручальных колец

Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина рассказала РИАМО, какие обручальные кольца пользуются особой популярностью в этом году. По ее словам, многие пары решают изготовить эксклюзивные кольца на заказ.

«Самыми популярными остаются кольца из золота – около 65% покупок приходится на них, 35% – на обручальные кольца из серебра», - сообщила Ракутина.

Она отметила, что 46% пар покупают кольца из красного золота, а 35% – из белого. Примерно 21% пар выбирают серебряные кольца с золочением.

Ракутина добавила, что, на ее взгляд, беспроигрышный вариант – обручальные кольца в традиционном стиле. Такие кольца удобно носить и они сочетаются с любыми повседневными украшениями.