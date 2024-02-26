Жителям Подмосковья рассказали о «Службе заботы» Мособлизбиркома

В Московской областной избирательной комиссии рассказали о работе «Службы заботы». Обратиться за помощью специалистов службы можно по номеру 8 (800) 550-97-44.

В службе можно получить справочную информацию о президентских выборах в стране, об местах расположения избирательных участков и часах их работы, о способах подачи заявлений на дистанционное электронное голосование или на голосование по месту нахождения.

Также в службе проконсультируют по вопросам избирателей, окажут психологическую поддержку членам ТИК и УИК, помогут разобраться в конфликтах и случаях недопонимания с избирателями.