Жителям Подмосковья рассказали о возможности оформить краткосрочные полисы ОСАГО

«По общему правилу краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после дня предоставления страховщику необходимых для заключения договора документов, если указанным договором не установлен более короткий срок вступления его в силу. Также важно отметить, что краткосрочные договоры ОСАГО обладают такими же обязательными условиями и гарантиями, как и обычные полисы на год», — сказала Фаевская.