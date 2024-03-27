Жителям Подмосковья рассказали о возможности оформить краткосрочные полисы ОСАГО
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Жители Подмосковья могут заключить краткосрочные договоры ОСАГО, которые позволят получить полис на срок от одного дня до трех месяцев. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Сергиева Посада.
По ее словам, такая возможность появилась после внесения изменений в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Теперь автовладельцы могут оформить страховку на конкретный период, например, если им нужно временно использовать свою машину.
«По общему правилу краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после дня предоставления страховщику необходимых для заключения договора документов, если указанным договором не установлен более короткий срок вступления его в силу. Также важно отметить, что краткосрочные договоры ОСАГО обладают такими же обязательными условиями и гарантиями, как и обычные полисы на год», — сказала Фаевская.