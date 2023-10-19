Жителям Подмосковья напомнили о вреде чрезмерного потребления кофе
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Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин напомнил жителям региона о вреде чрезмерного потребления кофе. С понижением температуры на улице многие начинают употреблять больше горячих напитков, и в большинстве случаев это кофе.
По словам Холдина, в сутки допускается употребление от одной до трех чашек кофе. При этом следует помнить, что кофеин содержится также в чае и в некоторых других продуктах.
Пить кофе лучше уже после приема пищи, а не натощак. В вечернее время этот напиток лучше не употреблять.
Некоторым людям вообще рекомендуется отказаться от кофе. В их числе беременные и кормящие женщины, а также люди с повышенным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, повышенной тревожностью, паническими атаками, бессонницей и болезнями желудка.