Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых»

Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», она отмечает людей, команды, организации и территории, которые вносят значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Мероприятие проводит Федеральное агентство по делам молодежи с 2021 года.

В рамках премии награждаются лучшие специалисты, управленческие и проектные команды, общественные объединения, образовательные организации, предприятия и муниципальные образования. Она охватывает широкий круг направлений – от добровольчества, экологии и агропромышленного комплекса до культуры, спорта, медиа, предпринимательства и государственной службы.

Одной из ее центральных номинаций является «Молодежная столица России». Это федеральный конкурс, который направлен на выявление городов-лидеров в сфере молодежной политики и формирование новых центров притяжения молодых людей в субъектах страны. Получение статуса «Молодежная столица России» позволяет городу в течение года быть одной из ключевых площадок реализации федеральных молодежных проектов, привлечь дополнительные партнерские и общественные ресурсы, а также представить на федеральном уровне лучшие региональные практики и возможности для самореализации молодежи. Подать заявку для участие можно по ссылке.

В рамках конкурсного отбора соискатели представят результаты работы с молодыми людьми, действующие проекты и инициативы, а также потенциал дальнейшего развития молодежной среды. Определение города-победителя пройдет с учетом оценки экспертного жюри и результатов народного голосования.

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