Жителям Подмосковья рассказали об обеспечении безопасности в дни выборов президента
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
В дни проведения голосования на выборах президента России в Подмосковье будут следить за обеспечением безопасности и правопорядка. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
Так, все избирательные участки оборудуют системой видеофиксации, система «Безопасный регион» будет также наблюдать за безопасностью на прилегающих к ним территориях. 75% УИК оборудуют стационарными рамками металлодетекторов, еще 25% — переносными. На каждом участке также будут работать сотрудники полиции, на случай возникновения нештатной ситуации будут задействованы 320 стационарных и передвижных резервных пунктов для голосования на случай возникновения нештатной ситуации.
«Сейчас на территории всего региона проходят тренировки членов избирательных комиссий и представителей правоохранительных органов по отработке совместных действий в случае террористической угрозы во время голосования избирателей. Все эти меры призваны обеспечить безопасность граждан на выборах Президента Российской Федерации», — добавили в Мособлизбиркоме.