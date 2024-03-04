Жителям Подмосковья рассказали об обеспечении безопасности в дни выборов президента

В дни проведения голосования на выборах президента России в Подмосковье будут следить за обеспечением безопасности и правопорядка. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Так, все избирательные участки оборудуют системой видеофиксации, система «Безопасный регион» будет также наблюдать за безопасностью на прилегающих к ним территориях. 75% УИК оборудуют стационарными рамками металлодетекторов, еще 25% — переносными. На каждом участке также будут работать сотрудники полиции, на случай возникновения нештатной ситуации будут задействованы 320 стационарных и передвижных резервных пунктов для голосования на случай возникновения нештатной ситуации.