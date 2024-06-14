Жителям Подмосковья рассказали об основных нарушениях при заключении трудового договора

В Государственной инспекции труда в Московской области рассказали о правилах заключения и расторжения трудового договора, а также о порядке внесения изменений в этот документ.

«Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. Однако не во всех случаях соблюдается обязанность подтверждения получения работником экземпляра трудового договора», — отметили в ведомстве.

Основное нарушение при составлении договора со стороны работодателя — несоблюдение перечня обязательных условий, которые должны быть прописаны в документе. Например, часто в трудовых договорах отсутствует информация о дате начала работы и сроках действия документа, месте работы, трудовых функциях, условий оплаты, режима рабочего времени и отдыха.

«Отсутствие какого-либо из обязательных условий не влечет недействительность заключенного трудового договора, но требует его дополнения недостающими сведениями и существенными условиями», — указали в Государственной инспекции труда в Подмосковье.

Если требуется внести изменения в трудовой договор, то между сотрудником и работодателем должно быть заключено дополнительное соглашение. Однако некоторые компании вносят корректировки в документ в одностороннем порядке, что является нарушением.

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон, напомнили в региональной Госинспекции труда. При этом договоренность о расторжении трудового договора должна быть оформлена в письменном виде.

«На этом этапе распространены следующие нарушения: работодатель забывает в день прекращения трудового договора ознакомить работника под роспись о прекращении трудовых отношений, окончательный расчет производится с нарушением срока, задержанные работнику суммы заработной платы <…> выплачиваются без уплаты денежной компенсации», — сказали в ведомстве.

Каждый житель Подмосковья может проверить свой трудовой договор на соответствие требованиям законодательства с помощью онлайн-сервиса «Электронный инспектор». Это бесплатно.