Жителям Подмосковья рассказали, сколько мороженого можно давать детям

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, сколько мороженого можно давать детям, чтобы не навредить их здоровью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Детям в возрасте до двух лет вообще не рекомендуется давать мороженое, так как в нем содержится очень много жира и сахара. После двух лет лакомство можно вводить понемногу, начиная с одной-двух чайных ложек. Постепенно порцию можно увеличить до пятидесяти граммов. Давать десерт можно после основного приема пищи.

Мороженое лучше выбирать максимально натуральное, без добавок и заменителя молочного жира. Лучше всего приготовить его самостоятельно — из йогурта, ягод и фруктов.

Мороженое помогает закалить горло, уменьшить боль при прорезывании зубов, а также постепенно приучить ребенка к холодным температурам.

Однако это лакомство очень жирное и сладкое и может стать причиной нарушения пищевого поведения и увеличения дневной нормы сахара. Поэтому важно соблюдать меру и предлагать мороженое не чаще двух раз в неделю.