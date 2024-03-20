Жителям Подмосковья теперь проще узнать сведения о пересечении земельного участка с охранными зонами

В Подмосковье на региональном портале госуслуг теперь можно в электронном виде получить сведения не только о скотомогильниках, но и о мелиорируемых землях и особо ценных сельскохозяйственных угодьях. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь за пару минут можно отправить онлайн-запрос и в электронном виде получить необходимую информацию о нахождении биотермических ям, особо ценных продуктивных сельхозугодий и мелиорируемых земель. В заявке нужно указать кадастровый номер участка или географические координаты объекта изысканий.

Услуга «Предоставление сведений о наличии скотомогильников, мелиорируемых земель, особо ценных СХ угодий» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Воспользоваться ею бесплатно могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что благодаря оптимизации услуги можно узнать информацию сразу о нескольких участках либо осуществить проверку по географическим координатам. Это возможно, если объект является линейным: например, линии электропередач и связи, автодороги, трубопроводы и другие подобные сооружения.