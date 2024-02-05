Жителям Подмосковья в преддверии выборов президента рассказали, как узнать информатора

Менее чем через две недели в Московской области начнутся встречи избирателей с информаторами. О том, как узнать сотрудника участковой избирательной комиссии, рассказали в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Так, каждый информатор будет одет в специальную брендированную куртку синего или белого цвета, при себе у него должно быть удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синяя сумку через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России.

В Мособлизбиркоме добавили, что поквартирный обход избирателей в регионе будут осуществлять более 15,8 тысячи человек. При этом 82,8% из них — женщины, оставшиеся 17,2% — мужчины.