Жительниц Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Женщина — ГЕРОЙ»

Жительницы Подмосковья могут принять участие в областном конкурсе «Женщина — ГЕРОЙ 2023», который нацелен на укрепление патриотизма и семейных ценностей, поддержку семей, чьи члены были призваны на службу.

Побороться за победу в конкурсе могут женщины в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Подмосковье, чьи члены семьи участвуют в СВО.

В рамках конкурса участниц ждет несколько заданий. Победительниц определят в номинациях «Жена Героя», «Мама Героя», «Сестра Героя», «Дочь Героя», «Надежный тыл» и других.

Очный этап конкурса будет проведен в конце ноября в «Вегас Сити Холл». Всех участниц ждут памятные подарки.