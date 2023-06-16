Жительница Челябинска была задержана в Перми с крупной партией наркотиков

В Перми под суд попала 31-летния женщина из Челябинска. Она признана виновной за попытку сбыта наркотиков в крупном размере, сообщает properm.ru .

По информации прокуратуры региона, преступница продолжительное время страдала от наркотической зависимости. Также известно, что женщина торговала запрещенными веществами с помощью интернет-магазинов.

В феврале 2022 года жительница Челябинска находилась в Перми, там она купила 10 грамм героина. После приобретения женщина расфасовала наркотик на более мелкие дозы и попыталась сбыть. Сотрудники полиции задержали ее при попытке размещения закладки.

По решению суда преступница будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение 8 лет.