Жительница Истры предложила продлить программу об увековечивании памяти погибших защитников Отечества

Директор одной из школ Истры Ольга Малышева предложила продлить и расширить Федеральную целевую программу «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Инициатива жительницы поступила в Общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе РИШ.

Малышева напомнила, что программа завершается в этом году. По ее словам, важно продлить ее действие, а также предусмотреть в ее рамках комплекс мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества, погибших на СВО.

«Воинские захоронения нужно поставить на государственный учет, чтобы можно было проводить комплекс мероприятий по их благоустройству», - отметила жительница.

Общественная приемная работает с прошлого месяца. Она расположена на бульваре Строителей, 4к1 в Красногорске.