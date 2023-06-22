Жительница Подмосковья вошла в число победителей всероссийского конкурса «Добрый огород»

Агроволонтер из Подмосковья вошла в число победителей всероссийского конкурса #Добрый огород. Об итогах конкурса рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.

По его словам, в этом году на конкурс поступило 417 конкурсных работ из 62 регионов страны. Победителями стали жители 34 регионов из 48 городов и районов.

Пятьдесят победителей и призеров конкурса получат мини-гранты для приобретения семян, рассады, саженцев. Один социальный проект при поддержке #Доброго огорода будет реализован в Подмосковье.

Культорганизатор МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» Анастасия Кожемякина планирует реализовать в центре городского парка лесосад с ягодными и плодовыми растениями. Это позволит нуждающимся жителям получить свежие плоды и ягоды, а детям – увидеть, где и как растут ягоды и плоды.