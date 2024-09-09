Жительнице Красногорска присвоили звание Почетного гражданина округа

Ковалева Галина Михайловна удостоена высокого звания за многолетний труд и преданность делу. Награждение состоялось на торжественном мероприятии по случаю 92-го Дня рождения Городского округа Красногорск.

Галина Михайловна является начальником управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципалитета. Свои обязанности она исполняет на высоком профессиональном уровне, оставаясь при этом творческим и доброжелательным руководителем.

Внимательность, инициативность и ответственность Ковалевой Галины Михайловны позволили ей добиться уважения со стороны коллег. Ее личные заслуги перед Городским округом тоже не могли остаться незамеченными.

Благодаря своему богатому опыту и стремлению к расширению культурной жизни округа, Галине Михайловне удалось создать различные учреждения, имеющие уникальные направления для развития. Ее пример мотивирует остальных жителей на новые свершения и саморазвитие.

За эти и другие достижения Ковалеву Галину Михайловну удостоили звания Почетного гражданина городского округа Красногорск. Остается только пожелать успехов на пути, а также крепкого здоровья, благодаря которому удастся создать еще много проектов, которые будут приносить радость всем жителям Красногорска.