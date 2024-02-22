Жительницу России не выпустили за границу из-за опечатки в слове «Хакасия» в загранпаспорте
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Граждане нашей страны продолжают жаловаться на бракованные загранпаспорта. Так, одна из россиянок лишилась и самого документа, и оплаченной путевки в Турцию. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что ей было отказано в вылете в московском аэропорту Жуковский.
Уточняется, что в документе была указана местом рождения не Хакасия, а «Хабакасия».
Добавляется, что загранпаспорт был выдан ей три года назад, и ей доводилось с этим документом бывать за границей.