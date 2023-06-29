Живодер, находящийся в федеральном розыске, попытался устроиться на работу в Югре
Фото: [Николай Гынгазов/ТАСС]
В Нефтеюганске Росгвардия задержала 50-летнего гражданина, проживающего в Ноябрьске, который находится в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в живодерстве, сообщает muksun.fm.
Гражданин пытался трудоустроиться в охранное предприятие, однако не смог пройти проверку. При приеме в компанию сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы пробили мужчину по базе сервиса централизованного учета оружия Росгвардии.
В ходе проверки удалась выяснить, что правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа объявили жителя Ноябрьска в федеральный розыск. Такая мера в отношении мужчины была применена в связи с тем, что гражданин не выполнял предписанные ему обязательные работы. Ямалец ранее обвинялся в жестоком обращении к животным.
Сотрудники Росгвардии задержали преступника, для последующего разбирательства он передан в полицию.