Жуковский стал местом проведения очередного этапа чемпионата «Абилимпикс-2024»

Подмосковный Жуковский принял этап X чемпионата «Абилимпикс-2024» для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались в компетенции «Электромонтаж».

«Ребята из разных городов Подмосковья выполняют задание — им необходимо грамотно подключить и запустить электродвигатель… Жюри будет оценивать не только правильность, но и быстроту, а также качество выполнения задания», — рассказал главный эксперт Николай Дятлов.

В итоге победителем стал студент 3 курса колледжа «Московия», жуковчанин Кирилл Сергеев. Он получил медаль, диплом и денежный приз.

Напомним, что чемпионаты «Абилимпикс» проводятся в нашей стране с 2015 года. За этот период было проведено 585 региональных этапов, в которых приняли участие более девяноста тысяч конкурсантов, разыграно около трех тысяч медалей. При этом по полученной специальности трудоустраиваются 93% участников.