Журналист Рубинштейн обнародовал записку умершего на Украине блогера Лиры, в которой тот жаловался на врачей

Блогер из Соединенных Штатов Гонсало Лира, недавно умерший в тюрьме на Украине, жаловался на тяжелое состояние здоровья в своей записке журналисту Алексу Рубинштейну. Журналист опубликовал записку от блогера в своих социальных сетях.

Накануне о смерти американского блогера, критиковавшего режим украинского президента Владимира Зеленского рассказал журналист Такер Карлсон со ссылкой на отца погибшего. Ранее он заявлял, что задержанный блогер подвергается регулярным пыткам в тюрьме.

В своем посте Рубинштейн сообщил о том, что отец блогера последние несколько недель добивался того, чтобы его сыну была оказана медицинская помощь. Как сообщал в записке блогер, местные врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и пневмоторакс с тяжелым случаем легочного отека, но не лечили заключенного.

В обнародованной записке Лира рассказывал о своем диагнозе и сообщил, что заболевание началось еще в середине осени, но весь медицинский персонал тюрьмы игнорировал данный факт. По словам погибшего, официально заболевание было признано лишь на слушании в конце прошедшего года.

Лира также сообщал о том, что ему предстояла процедура по снятию отека легких. Как заявил Рубинштейн, он получил данную записку 4 января.