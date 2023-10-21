Журналист Соловьев выгнал со своего канала востоковеда Сатановского за то, что обозвал Захарову «выпивающей шмарой»

Востоковед Евгений Сатановский отныне больше не работает на канале «Соловьев LIVE». Об этом в соцсетях сообщил сам журналист Владимир Соловьев.

Причиной тому стало появившееся на просторах Рунета видео, где Сатановский назвал представителя МИД России Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой».

Свое столь резкое и нелицеприятное высказывание востоковед объяснил тем, что дипломат якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может». Несмотря на то, что указанные неприятный во всех отношениях комментарий был сделан не в эфире «Соловьев LIVE», журналист не смог пройти мимо такого оскорбления представителя МИД РФ и принял решение уволить Сатановского.

К слову, Евгений Сатановский был одним из ведущих на канале «Соловьев LIVE».