Журналист Соловьев выгнал со своего канала востоковеда Сатановского за то, что обозвал Захарову «выпивающей шмарой»
Фото: [© РИА Новости / Григорий Сысоев]
Востоковед Евгений Сатановский отныне больше не работает на канале «Соловьев LIVE». Об этом в соцсетях сообщил сам журналист Владимир Соловьев.
Причиной тому стало появившееся на просторах Рунета видео, где Сатановский назвал представителя МИД России Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой».
Свое столь резкое и нелицеприятное высказывание востоковед объяснил тем, что дипломат якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может». Несмотря на то, что указанные неприятный во всех отношениях комментарий был сделан не в эфире «Соловьев LIVE», журналист не смог пройти мимо такого оскорбления представителя МИД РФ и принял решение уволить Сатановского.
К слову, Евгений Сатановский был одним из ведущих на канале «Соловьев LIVE».
«Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — написал Соловьев.