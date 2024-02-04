Журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре в Москве

Не раз критиковавший власти США и лично президента Джо Байдена американский журналист Такер Карлсон во время своего первого визита в Москву посетил Большой театр.

Как передает «Театральная, 1», Карлсон присутствовал на балете «Спартак», где и был замечен очевидцами.

Стоит отметить, что бывший телеведущий американского телеканала Fox News, Такер Карлсон впервые посетил Россию. В Москве журналист находится уже ттретий день.

Цель визита Карлсона в Москву не называется. Сам журналист также пока молчит и не раскрывает подробности своей поездки за океан.