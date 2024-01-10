Жуткие кадры из Эквадора: на улицах банды казнят полицейских и солдат, мафия восстала и объявила войну

Несмотря на объявленное президентом в стране фактическое военное положение и приказ арми разобраться с толпами бандитов, пока верх одерживают последние. В настяощее время на улицах городов Эквадора во всю идут вооруженные столкновения: бандитские группировки захватывают полицейские отделы, станции метро, а также супермаркты и различные госучреждения.

За первые несколько часов с начала беспорядков уже похищены и взяты в заложники сотни людей. Казни силовиков творятся прямо на улицах под открытым небом и на глазах у мирных жителей. В сразу нескольких местных тюрьмах заключенными подняты бунты.

В столицу Эквадора Кито и второй по величине город Гуаякиль, с которого и началось восстание мафии, только что введена армия.